Serie B, il Frosinone sbanca Pescara e scappa da solo al comando

14/12/2025 | 19:13:43

Il Frosinone vince in rimonta 2-1 a Pescara e vola al comando della classifica di Serie B in solitaria. Gara complicata per i canarini, il Pescara apre le danze dopo 1 minuto con Tonin. La reazione dei ciociari è veemente e c’è il pareggio di Koutsoupias al 5′. Al 56′ vantaggio ospite con Oyono. Finale nervoso, parapiglia generale. Finisce 2-1 per il Frosinone che vince una gara pesantissima e scappa da solo in vetta a 34 punti, a +3 sul Monza. Pescara sempre ultimo a 10 punti.

Foto: logo Serie B