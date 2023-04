Serie B, il Frosinone rallenta ancora: 1-1 col Perugia. Bis del Bari al Benevento (2-0)

Sono appena terminate le sfide delle 16:15 di Serie B. Nessun problema per il Bari contro il Benevento: 2-0, decidono le reti di Antenucci e Folorunsho. Gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica dal 39′ per l’espulsione di Acampora. Divenuta doppia al 69′ per l’espulsione di Veseli. Frena ancora, invece, il Frosinone in casa del Perugia: 1-1, a Casasola risponde la rete del solito Mulattieri. Solo solo 2 i punti raccolti dagli uomini di Grosso nelle ultime tre uscite.

Foto: Logo Serie B