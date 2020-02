Serie B: il Frosinone piega il Perugia e aggancia il 2° posto. Cremonese show, 5-0 al Trapani

Sono terminate le gare delle ore 15 valide per la 24esima giornata di Serie B. Il Frosinone supera di misura il Perugia grazie al sigillo di Rohden, un successo che permette alla squadra di Nesta di agganciare lo Spezia al secondo posto in classifica. Larga vittoria della Cremonese, che spazza via il Trapani con un roboante 5-0: a segno Palombi (doppietta), Gaetano, Piccolo, Migliore.

Venerdì 14 febbraio

21:00 Pescara-Cittadella 1-2 (Zappa – Diaw, Iori)

Sabato 15 febbraio

15:00 Benevento-Pordenone 2-1 (37′ Viola, 60′ Insigne, 90+1′ Bocalon)

15:00 Juve Stabia-Crotone 3-2 (14′ e 90′ Forte, 24′ Armenteros, 34′ Benali, 37′ Calò)

15:00 Livorno-Cosenza 0-3 (30′ e 32′ Asencio, 43′ Bruccini)

15:00 Venezia-Entella 2-2 (9′ [rig.] Longo, 29′ [rig.] De Luca, 78′ Aramu, 90+3′ Mancosu)

18:00 Spezia-Ascoli 3-1 30′ Morosini (A); 66′ Mastinu (S); 74′ Gyasi (S); 86′ N’Zola (S);

Domenica 16 febbraio

15:00 Cremonese-Trapani 5-0 (Palombi 2, Gaetano, Piccolo, Migliore)

15:00 Frosinone-Perugia 1-0 (Rohden)

21:00 Empoli-Pisa

Lunedì 17 febbraio

21:00 Chievo-Salernitana

Classifica: Benevento 57; Spezia, Frosinone 40; Crotone 37; Cittadella, Salernitana, Pordenone 36; Entella 35; Perugia 33; Pescara, Juve Stabia 32; Ascoli, Chievo 31; Empoli, Pisa 30; Venezia 28; Cremonese 26; Cosenza 23; Trapani 19; Livorno 14.