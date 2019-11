Serie B, il Frosinone in casa non sbaglia mai: poker all’Empoli. Il Benevento all’inglese sul Venezia

Il sabato in Serie B si apre all’insegna del gol e dello spettacolo. La copertina è tutta per il Frosinone di Alessandro Nesta che supera per 4 a 0 l’Empoli e si conferma una macchina schiacciasassi allo Stirpe: in 7 partite, 5 vittorie e 2 pareggi. A decidere il match le reti di Beghetto, Dionisi, Novakovich e Zampano. Successo agevole anche per il Benevento che batte il Venezia a domicilio per 2 a 0: le reti, una per tempo, di Coda e Caldirola. Finiscono invece in parità gli altri due incontri delle 15:00: 1 a 1 tra Crotone e Cittadella, mentre termina a reti bianche tra Cremonese e Livorno. A seguire il programma completo di questo turno del campionato cadetto e la classifica aggiornata.

Venerdì ore 21

Cosenza-Spezia 1-1 (Riviere – Ragusa)

Sabato ore 15

Cremonese-Livorno 0-0

Crotone-Cittadella 1-1 (Marrone – Luppi)

Frosinone-Empoli 4-0 (Beghetto, Dionisi, Novakovich, Zampano)

Venezia-Benevento 0-2 (Coda, Caldirola)

Sabato ore 18

Salernitana-Ascoli

Domenica ore 15

Trapani-Chievo

Virtus Entella-Juve Stabia

Domenica ore 21

Perugia-Pescara

Lunedì ore 21

Pisa-Pordenone