Serie B: il Frosinone dilaga (e Possanzini è nei guai), l’Avellino non si ferma, pari tra Cesena e Palermo
27/09/2025 | 17:02:40
Pomeriggio di emozioni in Serie B, con l’Avellino che vince la terza gara di fila e batte la Virtus Entella 2-0. Il Frosinone dilaga 5-1 in casa del Mantova e Possanzini rischia grosso. Finisce in parità il match tra Cesena e Palermo, vincono Venezia e Sudtirol.
Avellino-Virtus Entella 2-0
10′ Biasci, 68′ Kumi
Cesena-Palermo 1-1
34′ Blesa (C), 56′ Bani
Mantova-Frosinone 1-5
8′ Koutsoupias (F), 16’Ghedjemis (F), 22′ Grosso (F), 44′ Calo (F), 54′ Fiori (M), 89′ Vergani (F)
Sudtirol-Reggiana 3-1
18′ Martini (S), 26′ Merkaj (S), 55′ Tronchin (S), 58′ Portanova (R)
Venezia-Spezia 2-0
27′ Adorante, 54′ Korav
foto sito serie b