Serie B, il Frosinone batte l’Ascoli 2-1 e si rilancia

Il Frosinone rivede la zona play-off grazie alla vittoria per 2-1 di questo pomeriggio sull’Ascoli: i ragazzi di Grosso hanno messo fine ad un digiuno di quattro gare senza successo, vincendo la prima partita tra le mura amiche in stagione. A decidere la sfida dello Stirpe sono stati Gatti, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato, e Ricci, a segno con il piattone su invito di Zampano. Inutile il gol di Bidaoui per l’1-2 al 66′.

In classifica, il Frosinone si porta a 14 punti, appaiando proprio l’Ascoli.

Foto: Twitter Frosinone