Serie B, il Frosinone batte il Cesena e si prende la vetta. Pari tra Palermo e Venezia, il Bari si salva all’87’

30/09/2025 | 22:36:46

Il Frosinone batte 3-1 il Cesena e si prende la vetta in Serie B, sfruttando il pareggio del Palermo contro il Venezia. Pareggiano Reggiana e Spezia, così come Virtus Entella e Bari.

Frosinone-Cesena 3-1

47′ e 52′ Raimondo, 56′ Ghedjemis, 77′ Ciervo

Juve Stabia-Mantova 2-1

5′ Ruggero (JS), 20′ Candellone (JS), 90’+4 Mancuso (M)

Padova-Avellino 2-2

9′ Sgarbi (P), 29′ Buonaiuto (P), 31′ Biasci (A), 44′ Lescano (A)

Palermo-Venezia 0-0

Reggiana-Spezia 1-1

26′ Lapadula (S), 61′ Girma (R)

Virtus Entella-Bari 2-2

35′ Verreth (B), 48′ Fumagalli (VE), 55′ Tiritiello (VE), 87′ Gytkjaer (B)

Frosinone 14*

Modena 13

Palermo 12*

Avellino 11*

Cesena 11*

Juve Stabia 10*

Venezia 9*

Sudtirol 8

Padova 8*

Monza 7

Carrarese 6

Reggiana 6*

Virtus Entella 6*

Catanzaro 5

Pescara 4

Bari 3*

Spezia 3*

Mantova 3*

Sampdoria 1

* una gara in più

foto: sito serie b