Serie B, il Frosinone batte il Cesena e si prende la vetta. Pari tra Palermo e Venezia, il Bari si salva all’87’
30/09/2025 | 22:36:46
Il Frosinone batte 3-1 il Cesena e si prende la vetta in Serie B, sfruttando il pareggio del Palermo contro il Venezia. Pareggiano Reggiana e Spezia, così come Virtus Entella e Bari.
Frosinone-Cesena 3-1
47′ e 52′ Raimondo, 56′ Ghedjemis, 77′ Ciervo
Juve Stabia-Mantova 2-1
5′ Ruggero (JS), 20′ Candellone (JS), 90’+4 Mancuso (M)
Padova-Avellino 2-2
9′ Sgarbi (P), 29′ Buonaiuto (P), 31′ Biasci (A), 44′ Lescano (A)
Palermo-Venezia 0-0
Reggiana-Spezia 1-1
26′ Lapadula (S), 61′ Girma (R)
Virtus Entella-Bari 2-2
35′ Verreth (B), 48′ Fumagalli (VE), 55′ Tiritiello (VE), 87′ Gytkjaer (B)
Frosinone 14*
Modena 13
Palermo 12*
Avellino 11*
Cesena 11*
Juve Stabia 10*
Venezia 9*
Sudtirol 8
Padova 8*
Monza 7
Carrarese 6
Reggiana 6*
Virtus Entella 6*
Catanzaro 5
Pescara 4
Bari 3*
Spezia 3*
Mantova 3*
Sampdoria 1
* una gara in più
