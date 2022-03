Serie B, il Frosinone batte il Benevento e lo raggiunge al sesto posto

Successo del Frosinone nel match delle 16.15 del sabato di B contro il Benevento. I ragazzi di Grosso hanno regolato i sanniti con un gol per tempo: ha aperto le danze su rigore Ricci (battuto due volte per una irregolarità di Letizia al momento della prima trasformazione), mentre nella ripresa Vogliacco ha spedito in fondo alla propria porta. I ciociari raggiungono così il Benevento al sesto posto in classifica.

FOTO: Twitter Frosinone