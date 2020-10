Al Frosinone basta un gol di Salvi nella ripresa per venire a capo di un Ascoli coriaceo. I bianconeri, tuttavia, restano ancorati a zero punti in classifica mentre Nesta sale a quota 6. Il gol è arrivato alla mezzora della ripresa. L’ex Palermo dalla destra supera Kragl e Sabiri con un doppio passo, poi con forza e precisione gela Leali.