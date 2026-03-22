Serie B, il Frosinone aggancia il Monza al secondo posto. Blitz Cararrese, il Bari e Longo nei guai

22/03/2026 | 17:10:20

Si sono concluse le gare delle 15 in Serie B. Gare non banali sia in zona promozione che in zona playout. Successo fondamentale del Frosinone che vince a Bolzano e aggancia il secondo posto del Monza. I coda risultati pesanti. Tonfo del Bari al San Nicola con la Carrarese che passa 3-0. Un ko che mette nei guai la panchina di Longo. Sempre in zona calda, successo fondamentale dell’Empoli.

In classifica, Frosinone secondo insieme al Monza a 65 punti, con il Venezia che è primo a 68. La Carrarese sale a 39, l’Empoli a 36. Il Bari resta a 31, il Pescara ultimo a 29.

Questi i risultati:

Bari-Carrarese 0-3 47′ Rouhi, 72′ Abiuso, 81′ Bouah

Empoli-Pescara 4-2 9′ e 65′ Shpendi (E), 32′ Lovato (E), 41′ e 47′ Di Nardo (P), 80′ Fila (E) Sudtirol-Frosinone 1-3 7′ Raimondo (F), 60′ Pecorino (S), 68′ Calò (F), 85′ Ghedjemis (F)

Foto: logo Serie B