Serie B: il Crotone cala il poker su un piccolo Pescara

Si è da poco concluso il posticipo della 25a giornata del campionato di serie B tra Crotone e il Pescara.

Match totalmente a senso unico con il Pescara mai sceso in campo ed il Crotone che ha archiviato la pratica già nei primi quarantacinque minuti dello Scida.

Un rotondo 4 a 1 a favore degli uomini di Stroppa che con questa vittoria raggiungono la quarta piazza in classifica a tre sole lunghezze dal Frosinone. Per Legrottaglie una serata da dimenticare, vidimata dall’esordio, si fa per dire, di Bojinov capace di farsi espellere dalla panchina dopo pochi minuti dal fischio iniziale del match.

Venerdì ore 21

Cosenza-Frosinone 0-2 (Dionisi, Novakovich)

Sabato ore 15

Ascoli-Cremonese RINVIATA

Cittadella-Juve Stabia 3-0 (Iori 2, Proia)

Entella-Benevento 0-4 (Sau, Insigne, Viola, Coda)

Trapani-Spezia 1-1 (Pettinari – Gyasi)

Sabato ore 18

Pisa-Venezia 1-2 (Masucci – Aramu, Longo)

Domenica ore 15

Pordenone-Chievo 0-1 (Garritano)

Salernitana-Livorno 1-0 (Djuric)

Domenica ore 21

Crotone-Pescara 4-1 (Nwankwo, J.Messias, Armenteros, Benali – Galano)

Lunedì ore 21

Perugia-Empoli

Classifica: Benevento 60; Frosinone 43; Spezia 41; Crotone 40; Cittadella, Salernitana 39; Chievo 37; Pordenone 36; Entella 35; Empoli, Perugia 33; Pescara, Juve Stabia 32; Ascoli, Venezia 31; Pisa 30; Cremonese 26; Cosenza 23; Trapani 20; Livorno 14.

Foto: Crotone Tv