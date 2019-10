Colpo Cosenza, sbancato il Tombolato 3-1: doppio Bruccini e Baez piegano il Cittadella

Nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie B il Cosenza espugna il Tombolato piegando il Cittadella con un secco 3-1. I veneti passano subito in vantaggio con Vita e sognano per un’ora l’aggancio al Benevento in testa alla classifica. Nella ripresa, però, arriva la rimonta dei calabresi firmata Bruccini (autore di una doppietta) e Baez. Prima vittoria per il Cosenza che sale così a quota 7 punti in classifica, il Cittadella resta fermo a 12.

Venerdì 18 ottobre 2019

ore 21.00 CITTADELLA – COSENZA 1-3 (Vita – Bruccini 2, Baez)

Sabato 19 ottobre 2019

ore 15.00 JUVE STABIA – PORDENONE

ore 15.00 PESCARA – SPEZIA

ore 15.00 VENEZIA – SALERNITANA

ore 15.00 V. ENTELLA – TRAPANI

ore 18.00 BENEVENTO – PERUGIA

Domenica 20 ottobre 2019

ore 15.00 CHIEVOVERONA – ASCOLI

ore 15.00 PISA – CROTONE

ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE

Lunedì 21 ottobre 2019

ore 21.00 FROSINONE – LIVORNO

CLASSIFICA: Benevento 15; Empoli, Perugia, Crotone, Salernitana 14; Ascoli, Cittadella 12; Virtus Entella, Pordenone 11; Cremonese, Pescara, Chievo 10, Pisa, Venezia 9; Cosenza 7; Frosinone 6; Spezia, Livorno, Trapani, Juve Stabia 4.

Foto: Twitter ufficiale Cosenza