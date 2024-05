Serie B, il Como vola in Serie A! Retrocede l’Ascoli, Bari e Ternana ai playout

Si è chiusa la regular season della Serie B. Il Como vola in Serie A! Agli uomini di Roberts basta il pareggio contro il Cosenza per la promozione diretta nella massima serie italiana. Saluta la Serie B, invece, l’Ascoli: non basta la vittoria per 2-1 contro il Pisa. Di seguito i risultati:

Ascoli – Pisa 2-1

Bari – Brescia 2-0

Catanzaro – Sampdoria 1-3

Como – Cosenza 1-1

Cremonese – Cittaedella 3-0

FeralpiSalò – Ternana 0-1

Lecco – Modena 2-3

Reggiana – Parma 1-1

Spezia – Venezia 2-1

Sudtirol – Palermo 0-1

Foto: Serie B Instagram