Serie B: il Como risorge, battuto il Perugia 1-0. Ancora un pari per Cannavaro: è 1-1 tra Sudtirol e Benevento

Si è chiusa l’8a giornata di Serie B con le due gare in programma oggi alle 16.15. Il Como risorge, battendo nella sfida nei bassifondi di classifica il Perugia per 1-0. Prima vittoria per i lariani che si impongono con un gol di Arrigoni. Il Como sale a 6 punti, lasciando ultimo il Perugia a 4.

Nell’altra gara, il Benevento non riesce a svoltare. Nuovo pareggio per 1-1 per Cannavaro, stavolta con il Sudtirol. Sanniti in vantaggio al 39′ con Pastina, il pareggio del Sudtirol con Zaro all’84’.

In classifica, il Benevento sale a 9, il Sudtirol a 11.

Foto: sito Benevento