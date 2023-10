Serie B: il Como ferma la corsa del Catanzaro. Bene la Reggiana. La Samp sempre più a picco, battuta 3-1 dal Sudtirol

Si sono concluse le gare delle 14 dell’11a giornata di Serie B.

Il Como batte il Catanzaro, Reggiana corsara in casa della Feralpisalò con un netto 3-0. La Samp sempre più a picco, battuta 3-1 dal Sudtirol in rimonta. Finisce 0-0 tra Spezia e Cosenza.

Questi i risultati:

Como-Catanzaro 1-0

Feralpisalò-Reggiana 0-3

Spezia-Cosenza 0-0

Sudtirol-Sampdoria 3-1

In classifica, il Catanzaro resta a 21, il Como si porta in zona playoff a 17. La Sampdoria resta a 7 punti e la posizione di Pirlo comincia a farsi preoccupante. Esordio amaro per Zafferoni sulla panchina della Feralpisalò.

