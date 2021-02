Serie B: il Cittadella vince a Pordenone (1-0) e aggancia il Monza al secondo posto. Vincono anche Lecce e Venezia

Si sono concluse le 4 gare del pomeriggio di Serie B. Spicca la vittoria del Cittadella, che grazie alla rete di Giacomo Beretta sbanca Pordenone e aggancia al secondo posto il Monza (approfittando della sconfitta dei brianzoli contro il Pisa). Vince anche il Venezia, 2-0 a Pescara con l’autogol di Sorensen e la rete di Modolo, e rimane aggrappato al gruppone in lotta per la promozione diretta. Vittoria anche per il Lecce, che rimonta l’iniziale svantaggio di Gaetano, e grazie all’autogol di Castegnetti e la rete di Pablo passa a Cremona.

I RISULTATI DELLA 23° GIORNATA:

12.02 Monza-Pisa 0-2

13.02 Salernitana-Vicenza 1-1

13.02 Cremonese-Lecce 1-2

13.02 Pescara-Venezia 0-2

13.02 Pordenone-Cittadella 0-1