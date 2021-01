Finisce con una bella vittoria del Cittadella il recupero della 5° giornata di Serie B rinviata lo scorso 24 ottobre. Basta una gol per tempo alla squadra veneta per portare a casa i 3 punti in quel di Reggio Emilia, che la proiettano a 30 punti al 3° posto, insieme al Monza. Federico Proia al 9′ e Roberto Ogunseye al 65′ i marcatori del match.