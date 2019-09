Serie B: il Cittadella batte il fanalino Juve Stabia, terminano in pareggio le altre due sfide

Due pareggi e una vittoria in trasferta nelle tre gare disputate alle 15 per la sesta giornata di Serie B. Il Frosinone va in vantaggio nella prima frazione con un tiro dagli undici metri conquistato e realizzato dal solito Ciano, ma viene ripreso dal Cosenza sull’1-1 grazie alla rete di Carretta. Con lo stesso punteggio si chiude anche la gara del Penzo, dove il Venezia prima subisce gol dal Pisa con Lisi e poi ringrazia per l’autogol dell’ex Pinato. L’unica squadra a trovare i tre punti è invece il Cittadella, che espugna il campo della Juve Stabia con la rete di Diaw. I campani restano a un solo punto in classifica alla pari del Trapani, che giocherà però domani a La Spezia. A seguire il programma completo di questo turno del campionato cadetto:

Venerdì 27 settembre 2019 ore 21.00

PESCARA – CROTONE 0-3 (Benali 2, Crociata)

Sabato 28 settembre 2019 ore 15.00

FROSINONE – COSENZA 1-1 (Ciano rig – Carretta)

JUVE STABIA – CITTADELLA 0-1 (Diaw)

VENEZIA – PISA 1-1 (aut. Pinato – Lisi)

ore 18.00 EMPOLI – PERUGIA

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00

BENEVENTO – V. ENTELLA

CHIEVO – PORDENONE

SPEZIA – TRAPANI

ore 21.00 LIVORNO – SALERNITANA

Lunedì 30 settembre 2019 ore 21.00

CREMONESE – ASCOLI

CLASSIFICA: Ascoli 12; Benevento, Crotone, Empoli, Perugia 11; Virtus Entella, Salernitana 10; Cittadella, Pisa 9; Venezia 8; Pescara, Pordenone, Cremonese 7; Chievo Verona 6; Frosinone 5; Spezia, Livorno 4; Cosenza 3; Juve Stabia e Trapani 1.