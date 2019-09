Serie B, il Chievo espugna il Penzo: è 2-0 al Venezia

A chiudere la giornata di Serie B ci pensano Venezia e Chievo, di scena al Penzo. I padroni di casa si mettono subito il bastone tra le ruote, con Aramu che si fa sventolare in faccia il cartellino rosso dopo soli quattro minuti per un intervento su Esposito. A quel punto gli ospiti passano nel primo tempo con Emanuele Giaccherini e chiudono i conti nella ripresa con Filip Djordjevic. Il Chievo sale in classifica toccando quota 4 punti, il Venezia invece resta fermo a 3.

Venerdì 13 settembre

21:00 Pordenone-Spezia 1-0 (Barison)

Sabato 14 settembre

15:00 Ascoli-Livorno 2-0 (Gerbo, Ninkovic)

15:00 Cittadella-Trapani 2-0 (Celar, Diaw)

15:00 Entella-Frosinone 1-0 (Mancosu rig.)

15:00 Perugia-Juve Stabia 0-0

18:00 Venezia-Chievo 0-2 (Giaccherini, Djordjevic)

Domenica 15 settembre

15:00 Cosenza-Pescara

15:00 Crotone-Empoli

21:00 Pisa-Cremonese

Lunedì 16 settembre

21:00 Salernitana-Benevento

CLASSIFICA: Entella 9; Perugia 7; Ascoli, Salernitana, Pordenone 6; Empoli, Crotone, Chievo, Benevento, Pisa 4; Spezia, Cremonese, Venezia, Pescara, Cittadella, Frosinone 3; Cosenza, Juve Stabia 1; Livorno, Trapani 0.