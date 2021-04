Serie B, il Chievo è al Castellani ma l’Empoli non si presenta. Una scena già vista, deciderà il Giudice Sportivo

Il Chievo si è presentato allo stadio Carlo Castellani per affrontare l’Empoli, gara prevista per il 32esimo turno di Serie B. Come è noto i toscani sono in quarantena precauzionale dopo gli oltre dieci casi positivi per Covid-19 nel gruppo squadra e non potranno neanche uscire di casa fino al 7 aprile (compreso) per le disposizioni dell’Asl Toscana Centro. Dopo i primi 45′, come già visto in altre occasioni, la palla è passata al Giudice Sportivo, che prenderà una decisione nella giornata di domani.