Serie B, il Cesena parte forte: 3-1 a Pescara. Decidono Blesa, Shpendi e Bisoli

22/08/2025 | 22:39:32

Pescara-Cesena apre la Serie B 2025-26 e gli emiliani si regalano la prima vittoria vincendo 3-1. Gli uomini di Mignani strappano i primi tre punti della stagione, sconfiggendo gli abruzzesi che non avevano sfigurato nel primo tempo. Decidono i gol di Blesa, poi il momentaneo pari di Olzer, ma Shpendo e Bisoli hanno chiuso la partita.

Pescara – Cesena 1-3

31′ Blesa (C), 35′ Olzer (P), 49′ Shpendi (C), 64′ Bisoli (C)

PESCARA (3-4-2-1) Desplanches, Brosco, Corbo, Letizia, Oliveri, Squizzato, Graziani, Sgarbi, Merola, Olzer, Di Nardo. A disp. Saio, Profeta, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan, Brandes, Kraja, Berardi, Meazzi, Saccomanni, Ferraris, Cangiano, Tonin. All. Vivarini

CESENA (3-5-2) Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo , Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta, Shpendi,Blesa. A disp. Siano, Fontana, Piacentini, Guidi, Magni, Adamo, Celia, Arrigoni, Zamagni, Francesconi, Diao, Olivieri. all. Mignani

FOTO: Sito Pescara