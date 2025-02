Serie B, il Cesena (in dieci) riacciuffa il Pisa: 1-1. Sassuolo sempre più primo

È appena terminata la sfida delle 17.30 di Serie B. Una partita che ha visto il Cesena fermare il Pisa: 1-1. Dopo un primo gol annullato dal VAR a La Gumina per i padroni di casa, i toscani sono passati in vantaggio con Toure. Al 48′ della prima frazione di gioco, in pieno recupero, il VAR annulla un’altra rete ai padroni di casa, questa volta siglata da Adorno. Al 48′ della ripresa, il Cesena rimane in dieci uomini per l’espulsione di Donnarumma. Ma al 79′, dopo due reti annullate, La Gumina sigla la rete del pareggio. Termina così 1-1. Un punto che fa felice il Sassuolo, sempre più primo: +6 sui nerazzurri.

Foto: instagram Serie B