Serie B, il Catanzaro vince in casa del Lecco ed è primo con il Parma. Colpo Como sullo Spezia

Conclusa la quarta giornata di Serie B, finalmente a ranghi completi con l’esordio di Lecco e Brescia. Il Catanzaro vince proprio a Lecco, in una gara pazza, salendo a 10 punti e salendo al primo posto insieme al Parma con 10 punti. Calabresi avanti 2-0, poi rimonta dei lombardi che segnano il 2-2 all’88’. Poi nel finale, altri 2 gol del Catanzaro che sale 4-2, prima di un altro gol del Lecco che fissa il tutto sul 4-3. Il Bari impatta a Terni, 0-0, primo punto in campioanto per le Fere. Vince anche il Como, che sbanca il campo dello Spezia 1-0. Cremonese e Sampdoria, nel “derby” tra due retrocesse, finisce 1-1.

Questi i risultati:

Cremonese-Sampdoria 1-1

Lecco-Catanzaro 2-4

Spezia-Como 0-1

Ternana-Bari 0-0

Foto: logo Serie B