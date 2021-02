Serie B: il Brescia si fa rimontare da 3-0 a 3-3. Blitz Venezia. La Reggina espugna Pescara

Si sono concluse le sfide del pomeriggio di Serie B iniziate alle 14.00 con non poche soprese. Harakiri Brescia, che in vantaggio 3-0 al primo tempo grazie alla doppietta di Aye e alla rete di Donnarumma, si fa rimontare dal Cittadella nel secondo tempo con Gargiulo, Frare e Baldini. Termina in pareggio tra Cosenza e Spal, che si spartiscono un tempo a testa: al vantaggio calabrese con Sciaudone risponde Luca Mora. Succede tutto nel primo tempo tra Cremonese e Pisa. Non basta ai toscani la rete di Vido a riprendere il doppio svantaggio firmato Valeri e Ciofani. Cade ancora il Frosinone, ancora a secco nel nuovo anno: il doppio vantaggio ospite firmato Forte e Di Mariano rende vana la rete di Salvi per i ciociari. La Reggina vince un’importante scontro salvezza nel secondo tempo in quel di Pescara: fondamentali le reti di Denis e Montalto.

Tutti i risultati:

Brescia-Cittadella 3-3

Cosenza-Spal 1-1

Cremonese-Pisa 2-1

Frosinone-Venezia 1-2

Pescara-Reggina 0-2

Salernitana-Chievo 1-1

Classifica:

Empoli 41

Salernitana 36

Chievo 36

Cittadella 35

Monza 35

Spal 35

Venezia 32

Lecce 31

Pordenone 29

Frosinone 28

Pisa 27

Cremonese 23

Vicenza 22

Brescia 22

Reggina 22

Cosenza 21

Ascoli 20

Reggiana 18

Entella 17

Pescara 16