Serie B: il Brescia rimonta e vola in testa, pari tra Benevento e Cremonese. Vince la Ternana

Ennesimo turno infrasettimanale per la Serie B, giunta ormai alla ventisettesima giornata. Nel pomeriggio si sono disputate le prime tre partite, compreso il big match tra Benevento e Cremonese: nessun vinto e nessun vincitore con Baez che riprende le Streghe passate in vantaggio con Improta. Vittoria in rimonta per il Brescia, che tra l’81’ e l’84’ rimonta la rete del Perugia firmata da De Luca con Bianchi e l’eterno Palacio. Con i tre punti di oggi la squadra di Inzaghi conquista la prima posizione in attesa che il Lecce scenda in campo (domani al Via del Mare contro l’Ascoli). Bene la Ternana a cui basta il gol di Pettinari a inizio ripresa per tenere a bada il Pordenone.

Benevento-Cremonese 1-1

Brescia-Perugia 2-1

Ternana-Pordenone 1-0

Foto: Twitter Brescia