Serie B: il Benevento raggiunge in testa l’Entella. Salgono Ascoli ed Empoli, prima vittoria per il Livorno

Terminate le gare delle ore 15 valide per la quarta giornata di Serie B. La vittoria più larga è quella dell’Ascoli, che espugna per 5-1 il campo della Juve Stabia. Pareggia la capolista Entella che viene recuperata in vetta alla classifica dal Benevento, vittorioso contro il Cosenza. Il Livorno trova la prima vittoria e lascia il Trapani da solo a zero punti, vince anche la Cremonese.

Venerdì 20 settembre

21:00 Frosinone-Venezia 1-1 (Capuano – Capello)

Sabato 21 settembre

15:00 Benevento-Cosenza 1-0 (Armenteros)

15:00 Cremonese-Crotone 2-1 (Ceravolo, Palombi – Zanellato)

15:00 Empoli-Cittadella 1-0 (La Gumina rig.)

15:00 Juve Stabia-Ascoli 1-5 (Cissé – Da Cruz 2, Chaija, Ardemagni rig, Pucino)

15:00 Livorno-Pordenone 2-1 (Agazzi, Marras – Strizzolo)

15:00 Pescara-Entella 1-1 (Memushaj – Schenetti)

15:00 Spezia-Perugia 2-2 (Capradossi, M. Ricci rig. – Buonaiuto, Iemmello)

18:00 Chievo-Pisa

Domenica 22 settembre

21:00 Trapani-Salernitana

CLASSIFICA: Benevento, Virtus Entella 10; Ascoli 9; Empoli, Perugia 8; Pisa, Pescara 7; Cremonese, Salernitana, Pordenone 6; Crotone 5; Chievo Verona, Frosinone, Venezia, Spezia 4; Cittadella, Livorno 3; Cosenza, Juve Stabia 1; Trapani 0.