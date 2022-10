Serie B, il Bari vince a Venezia e vola in vetta. La Ternana stende il Palermo: 3-0

Sono appena terminate le partite delle 14 di Serie B. Il Bari vince 1-2 a Venezia e si porta in vetta alla classifica aspettando che la Reggina sfidi il Cosenza in casa nel derby calabrese. La Ternana stende il Palermo: 3-0 e aggancio al Brescia al secondo , bloccato sull’1-1 dal Cittadella in casa. Pari a reti bianche, invece, tra Pisa e Parma. Infine, il Modena passa ad Ascoli grazie al gol all’89’ di Diaw.

Ascoli – Modena 1-2 (26′ Dionisi (A), 54′ Falcinelli (M), 89′ Diaw (M))

Brescia – Cittadella 1-1 (28′ Aye (B); 69′ Antonucci (C))

Pisa – Parma: 0-0

Ternana – Palermo: 3-0 (57′ Partipilio, 77′ Palumbo, 92′ Moro)

Venezia-Bari: 1-2 (46′ Antenucci (B), 70′ Ceccaroni (V), 83′ Cheddira (B))

