Serie B, Iemmello su rigore al 96’! Il Catanzaro ribalta il Venezia (3-2)

La sfida del “Ceravolo” tra Catanzaro e Venezia si decide al 96’: 3-2, decide la rete su rigore di Iemmello. Una sfida iniziata alle 15 e sospesa dopo appena 20’ per il maltempo, con il punteggio fissato sull’1-1 con le reti di Pontisso e Idzes. Ripresa la gara, a passare in vantaggio sono stati gli uomini di Vanoli con la seconda rete della giornata di Idzes, prima dell’espulsione di Sverko al 55’. Un episodio chiave dell’incontro. Infatti, al 59’, sale in cattedra Iemmello che firma la rete del 2-2, prima della doppietta personale arrivata al 96’. Punti al fotofinish per gli uomini di Vivarini che inguaiano i lagunari nella corsa alla promozione diretta in A.

Foto: Serie B Instagram