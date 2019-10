Iemmello trascina il Perugia: 1-0 al Pisa e aggancio alla vetta

Dopo il tonfo in casa dell’Empoli, il Perugia torna alla vittoria nell’anticipo della settima giornata di Serie B. La squadra di Oddo supera di misura il Pisa grazie alla rete del solito Pietro Iemmello, per l’ex Benevento e Foggia si tratta del settimo sigillo stagionale. Con questi tre punti il club umbro aggancia momentaneamente il primo posto in classifica a pari punti (14) con l’Empoli, in attesa delle sfide in programma domani e domenica. Il Pisa, invece, resta fermo a quota 9.

Venerdì 4 ottobre 2019

ore 21.00 PERUGIA – PISA 1-0 (Iemmello)

Sabato 5 ottobre 2019

ore 15.00 COSENZA – VENEZIA

ore 15.00 CROTONE – V. ENTELLA

ore 15.00 LIVORNO – CHIEVOVERONA

ore 15.00 PORDENONE – EMPOLI

ore 15.00 SPEZIA – BENEVENTO

ore 18.00 TRAPANI – JUVE STABIA

Domenica 6 ottobre 2019

ore 15.00 CREMONESE – CITTADELLA

ore 15.00 SALERNITANA – FROSINONE

ore 21.00 ASCOLI – PESCARA

CLASSIFICA: Empoli, Perugia 14; Salernitana 13; Ascoli, Benevento 12; Crotone, Virtus Entella 11; Cremonese 10; Cittadella, Pisa 9; Pordenone, Venezia 8; Pescara, Chievo 7; Frosinone 5; Spezia, Livorno, Trapani 4; Cosenza 3; Juve Stabia 1.

Foto: Twitter ufficiale Perugia