Serie B, i risultati dei recuperi e la classifica aggiornata

Nella giornata di oggi si sono conclusi i tre recupero della 19a giornata della Serie B. Pareggio per 1-1 tra Cittadella e Cosenza, il Vicenza ha battuto per 2-1 l’Alessandria mentre Parma-Pisa è terminata in parità con un gol per parte. La classifica aggiornata.

Lecce 40

Pisa 39

Brescia 38

Benevento 35

Monza 35

Cremonese 35

Frosinone 34

Ascoli 32

Cittadella 31

Perugia 28

Como 26

Ternana 24

Parma 24

Reggina 23

SPAL 22

Alessandria 20

Cosenza 17

Crotone 13

Vicenza 11

Pordenone 11