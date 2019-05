Serie B, Gravina: “Spero non ci siano altre sorprese. Chi si aspetta un’estate calda come l’ultima, si sbaglia”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato a parlare dei play out di serie b al termine del Consiglio Federale di oggi: “Spero che una volta fissate le date non ci siano altre sorpresa, anche se logicamente mi attendo di tutto e sono preparato. Se dovessero saltare le date è bene che chi vuole portare avanti altre battaglie si aspetti sorprese. Se qualcuno pensa che si possano perpetrare delle tensioni che porterebbero a un’altra estate calda come l’ultima con me sbaglia partita e impostazione”.

Foto: Twitter FIGC