Curioso episodio nel corso di Parma-Ascoli di Serie B. Al 62′, i marchigiani sono passati in vantaggio con un gol su calcio di rigore di Cedric Gondo. Esultanza particolare per l’ivoriano, che ha indossato una maschera in panchina e visto che siamo nel periodo di Carnevale, ci può anche stare.

Non l’ha pensata così l’arbitro del match, il signor Baroni, che lo ha ammonito.

Foto: sito Ascoli