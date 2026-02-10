Serie B, gol e spettacolo tra Sampdoria e Palermo. I rosanero pareggiano al 95′ (3-3)

10/02/2026 | 21:10:00

Spettacolo a Marassi nell’anticipo odierno delle gare di Serie B (tutte le altre gare sono cominciate alle 20). Un 3-3 meraviglioso tra Sampdoria e Palermo al Marassi. La Samp, sotto 1-0, era andata avanti 3-1 e sembrava aver chiuso la gara, ma il Palermo con grande determinazoone la pareggia. Palermo avanti al 47′ con un autogol di Abildgaard. Riscossa Samp nella ripresa con Begic che pareggia al 50′, Pierini la ribalta al 53′ e arriva il 3-1 con Cherubini al 68′,

Il Palermo reagisce e al 78′ trova il 2-3, con l’ex Augello che non esulta. Ceccaroni al 92′ pareggia i conti per il 3-3 finale. Un pareggio che non serve molto a nessuna delle due, i rosaneri mancano l’aggancio al Monza al secondo posto. La Samp invece quello ad Avellino, Empoli, Entella che sono a 28.

Foto: logo Serie B