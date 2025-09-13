Serie B: Gliozzi trascina il Modena, colpo esterno del Frosinone. Venezia sprecone

13/09/2025 | 17:05:07

Pomeriggio di Serie B con verdetti da 4 campi del campionato cadetto. Pareggio a reti bianche nel match del Romeo Menti tra Juve Stabia e Reggiana. Il Modena di Sottil batte il Bari con un netto 3 a 0: decisivi i due rigori realizzati da Gliozzi al 32′ e al 53′, e la rete nel finale di Mendes. Il Frosinone espugna lo stadio Euganeo grazie alla marcatura nella prima frazione di Bracaglia. Il Venezia spreca il doppio contro il Pescara: al rigore di Adorante e al gol di Fila rispondono Olzer e Di Nardo che ristabiliscono la parità in 11 minuti.

Foto: sito Serie B