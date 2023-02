Finisce 1-1 l’anticipo della 25a giornata di Serie B tra Pisa e Venezia.

Una gara che vede gli ospiti passare in vantaggio al 17′ con Candela. Il pareggio toscano con Gliozzi al 74′ su rigore.

Un pareggio che serve a poco a entrambe. Il Pisa sale a 35 punti, in zona playoff. Il Venezia raccoglie un punto importante in ottica salvezza, salendo a 28 punti.

Foto: twitter Serie B