Serie B, gli squalificati: tre turni a Soddimo, in 5 fermati per una giornata

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie B. Squalificato per tre giornate il centrocampista del Pisa Danilo Soddimo “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra”. Fermati per un turno, invece, Massimo Volta e Pasquale Schiattarella (Benevento), Nicolò Brighenti (Frosinone), Walter Lopez (Salernitana) e Salvatore Monaco (Cosenza), a cui si aggiungono le squalifiche di Gyasi e Falasco già comunicate prima del recupero di Spezia-Cremonese.