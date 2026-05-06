Serie B, gli arbitri dell’ultima giornata di campionato
06/05/2026 | 13:30:58
Attraverso i propri canali ufficiali l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 38ª giornata del campionato di Serie B.
Eccole di seguito:
Avellino-Modena
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Votta-Pressato IV° Ufficiale: Acquafredda VAR: Aureliano (On Site Stadio Partenio Avellino) AVAR: Rutella (On Site Stadio Partenio Avellino)
Catanzaro-Bari
Direttore di gara: Sozza
Assistenti: Monaco-Zanellati IV° Ufficiale: Mucera VAR: Gariglio AVAR: Volpi
Cesena-Padova Direttore di gara: Arena Assistenti: Emmanuele-Rinaldi IV° Ufficiale: Allegretta VAR: Mazzoleni AVAR: Monaldi
Frosinone-Mantova Direttore di gara: Manganiello Assistenti: Perrotti-Costanzo IV° Ufficiale: Crezzini VAR: Di Paolo AVAR: Serra
Monza-Empoli Direttore di gara: Marcenaro Assistenti: Mastrodonato-Ricci IV° Ufficiale: Calzavara VAR: La Penna AVAR: Baroni
Pescara-Spezia Direttore di gara: Doveri Assistenti: Di Gioia-Zezza IV° Ufficiale: Tropiano VAR: Marini (On Site Stadio Adriatico Pescara) AVAR: Del Giovane (On Site Stadio Adriatico Pescara)
Reggiana-Sampdoria Direttore di gara: Guida Assistenti: Cortese-Pistarelli IV° Ufficiale: Perenzoni VAR: Pezzuto AVAR: Paganessi
Sudtirol-Juve Stabia Direttore di gara: Marinelli Assistenti: Politi-Bitonti IV° Ufficiale: Dasso VAR: Maggioni AVAR: Gualtieri
Venezia-Palermo Direttore di gara: Zanotti Assistenti: Passeri-Bianchini IV° Ufficiale: Teghille VAR: Cosso AVAR: Prenna
Virtus Entella-Carrarese Direttore di gara: Fabbri Assistenti: Belsanti-Grasso IV° Ufficiale: Leorsini VAR: Camplone (On Site Stadio Comuale Chiavari) AVAR: Santoro (On Site Stadio Comuale Chiavari)
Foto: logo Serie B