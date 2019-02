Serie B, Giudice Sportivo: tre turni a Gerbo e due a Montalto

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo la venticinquesima giornata (in attesa del posticipo Livorno-Venezia). Tre giornate a Gerbo del Foggia, due per Montalto della Cremonese. Un turno per Casasola (Salernitana), Dermaku (Cosenza), Empereur (Verona), Machach (Crotone), Drudi (Cittadella), Improta(Benevento), Jelenic (Carpi) e Mungo (Cosenza). Ammende di 10 mila euro per Benevento e Foggia per fumogeni e petardi lanciati dai propri sostenitori. Per il Padova 5 mila euro a causa delle dichiarazioni post partita del presidente Bonetto.