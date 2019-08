Serie B, giudice sportivo: tre squalificati per la seconda giornata

Il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, dopo la prima giornata di campionato, ha squalificato tra giocatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una pallonata un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Foto: Sito Serie B