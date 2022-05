Serie B, Giudice Sportivo: squalifica di una giornata con ammenda per Pasquale Foggia

Al termine delle semifinali d’andata dei playoff di serie B, il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata con ammenda di 10mila euro di multa il ds del Benevento Pasquale Foggia. Il ds è stato fermato per aver spinto leggermente la mano dell’assistente dell’arbitro che lo invitava a tornare al suo posto, durante il match contro il Pisa. Per il Brescia invece è stata sancita una multa di 2mila euro, per colpa dei tifosi che all’ottavo del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco una bottiglia di plastica.

Foto: Twitter Benevento