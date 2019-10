Serie B, Giudice Sportivo: sei squalificati, tre turni a Birindelli del Pisa

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sanzioni assegnate a calciatori e allenatori dopo quasi tutta la nona giornata di campionato di Serie B. Sei i giocatori costretti ad almeno l’indisponibilità di una giornata. Tra questi spicca il pugno duro nei confronti di Samuele Birindelli. Il calciatore del Pisa è stato squalificato per tre giornate “per avere, al 21° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Una giornata di stop, invece, per Alessio Sergio Da Cruz, Luka Bogdan del Livorno, Marco Chiosa della Virtus Entella, Luca Germoni della Juve Stabia e Davide Djily Diaw del Cittadella.