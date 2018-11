Serie B, Giudice Sportivo: 3 turni di stop a Falzerano e Finotto, 2 a Capello e uno ad altri sei giocatori

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la tredicesima giornata di Serie B. Squalifica di tre giornate per Marcello Falzerano (Venezia) e Mattia Finotto (Cittadella), di due turni per Alessandro Capello (Padova) e di uno per Cristian Antonio Agnelli (Foggia), Salvatore D’Elia (Ascoli), Nicola Falasco (Perugia), Riccardo Maniero (Cosenza), Bruno Martella (Crotone) e Alessio Sabbione (Carpi).

Foto: logo Serie B