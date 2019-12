Serie B, Giudice Sportivo: 3 giornate di squalifica a Tesser

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornate Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, per “avere, al 33° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; per avere inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco con atteggiamento intimidatorio, reiterato tali proteste e gridato al Direttore di gara un epiteto insultante”. Questi i calciatori squalificati per un turno: Salvatore Molina (Crotone), Marco Pinato (Pisa), Juan Manuel Ramos (Spezia), Bostjan Cesar (ChievoVerona), Luca Paganini (Frosinone) e Michele Pellizzer (Virtus Entella).