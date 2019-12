Serie B, Giudice Sportivo: 13 squalificati. Due turni a Iemmello

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha ufficializzato sanzioni ed ammende in merito all’ultima giornata di Serie B. Sono 13 i giocatori sanzionati per un turno, ad eccezione di Iemmello (Perugia), che dovrà saltare 2 giornate per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

Una giornata di stop invece per Cristian Andreoni (Ascoli), Aleandro Rosi (Perugia), Alberto Almici (Pordenone), Ramzi Aya e Gaetano Masucci (Pisa), Mauro Coppolaro (Virtus Entella), Lorenzo Dickmann e Saulo Vaisanen (ChievoVerona), Michele Fornasier (Trapani), Antreas Karo, Francesco Di Tacchio e Sofian Kiyine (Salernitana).