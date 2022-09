Il match del Ferraris finisce in parità: Genoa-Parma 3-3.

Protagonisti nel primo tempo, per i liguri, Frendrup al 16′, per gli emiliani invece Inglese al 21′ e Mihaila al 37′, per i padroni di casa Hefti al 42′.

Nella ripresa timbrano il cartellino: per i liguri Coda, su rigore al 6′ e per i parmensi Estevez al 44′.

