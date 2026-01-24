Serie B: Frosinone, Venezia e Monza non sbagliano. Blitz del Bari
24/01/2026 | 17:05:33
Terminate le partite delle 15:00 in Serie B.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Cesena-Bari 1-2
51′ Rao (B), 60′ Ciervo (C), 76′ Moncini (B)
Frosinone-Reggiana 1-0
57′ Kvernadze (Frosinone)
Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
13′ Candellone (Juve Stabia)
Mantova-Venezia 2-5
25′ Adorante, 33′ Yeboah (V), 40′ Marras (M), 59′ Doumbia, 74′ Adorante (V), 81′ Mensah (M), 90+3′ Chrysopoulos (V)
Monza-Pescara 3-0
34′ Hernani, 49′ Hernani, 78′ Azzi (Monza)
Foto: sito Serie B