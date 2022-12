Serie B: Frosinone, prova di forza e 3-0 a Reggio Calabria. Tris Bari, si rialza il Genoa

In attesa della partita delle 18 Pisa-Ascoli e del posticipo serale delle 20.30 Palermo-Como, ecco i risultati delle partite pomeridiane della 16esima giornata di Serie B. Il Bari affonda il Cittadella, 2 reti nel primo tempo e 0-3 nel secondo che chiude i giochi consegnando i 3 punti ai pugliesi. Male la reggina di Inzaghi che cade malamente per 0-3 nello scontro diretto contro il Frosinone. Si rialza il Genoa dopo l’esonero di Blessin e l’arrivo di Gilardino, che regala 3 punti al Grifone con un bel 2-0. Pareggio del Cosenza con la rete di Larrivey pareggiata da quella di Bianchi del Brescia. Pareggio a reti inviolate per Perugia e Spal e pareggio per 2-2 in Modena–Venezia, con gli isolani che agguantano il pareggio all’ultimo grazie a Johnsen.

Cittadella-Bari 0-3 (Scheidler, Folorunsho, Maita)

Cosenza-Brescia 1-1 (Larrivey; Bianchi)

Genoa-Suditrol 2-0 (Puscas, Aramu)

Modena Venezia 2-2 (Tremolada, Bonfanti; Crnigoj, Johnsen)

Perugia-Spal 0-0

Reggina-Frosinone 0-3 (Mulattieri, Insigne, Szyminski)

CLASSIFICA

1- Frosinone 35

2- Reggina 29

3- Bari 26

4- Genoa 26

5- Ternana 25

6- Brescia 24

7- Parma 23

8- Sudtirol 22

9- Modena 21

10- Ascoli 21

11- Cagliari19

12- Cittadella 19

13- Pisa 19

14- Palermo 18

15- Benevento 18

16-Cosenza 18

17-Spal 16

18- Venezia 16

19-Como 15

20- Perugia 13

Foto: Twitter Serie B