Serie B, Frosinone perfetto per 70 minuti, poi il SudTirol rimonta: finisce 2-2 l’anticipo
19/09/2025 | 21:03:21
Finisce 2-2 l’anticipo della 4a giornata di Serie B. Il Frosinone perde una grossa chance per scappare al comando solitario provvisorio, facendosi rimontare due gol allo Stirpe dal SudTirol. I ciociari sono perfetti per 70 minuti, segnano con Calò al 10′ su rigore. Il raddoppio alla mezz’ora con Ghedjemis. Nella ripresa, ciociari anche vicini al tris, ma non chiudono la gara.
Il Sudtirol dal nulla la riapre, bel sinistro di Marini al 72′ per il gol che riapre la contesa. Al 78′ su calcio di rigore arriva il pareggio di Merkaj. In 6 minuti il Sudtirol pareggia la gara. Inutile i tentativi del Frosinone alla fine, ma finisce 2-2. Frosinone che in realtà va prima da sola, a 8 punti, ma Palermo, Modena e Cesena possono scavalcare i ciociari nelle prossime ore. Il Sudtirol sale a 5 punti.
Foto: logo Serie B