Serie B: Frosinone-Lecce senza squilli. Colpi di Ascoli e Alessandria

Nella 13a giornata di Serie B sono andate in scena le partite delle 14. Il big match tra Frosinone e Lecce si è concluso a reti bianche con uno 0-0 che impedisce alla squadra pugliese di andare in solitaria prima in classifica, in attesa del match tra Vicenza e Brescia. I Ciociari rimangono invece attaccati alla vetta con due punti di distanza.

Vittorie esterne per Ascoli e Alessandria: i marchigiani trionfano sul campo del Pordenone grazie al gol di Salvi, mentre i Grigi si impongono sulla Spal con un pirotecnico 2-3. Reti di Mancosu e Dickmann per biancazzurri, Chiarello, Corazza e Arrighini firmano il successo del club piemontese. Da segnalare l’esordio di Giuseppe Rossi con la maglia della Spal, subentrato al 70′ del secondo tempo. Termina 1-1 il match tra Ternana e Cittadella: gol di Vita e Partipilo.

Foto: Twitter Serie B