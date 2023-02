Serie B: Frosinone inarrestabile. Blitz Pisa, crisi Reggina. Cagliari ok. De Rossi sempre più nei guai

Si sono concluse le gare delle 14 della 24a giornata di Serie B. Una giornata che vede un altra vittoria del Frosinone, un secco 3-0 al Cittadella, che avvicina ulteriormente i ciociari alla Serie A, visto che il distacco sul terzo posto aumenta, con Reggina (terza sconfitta di fila, quarta sconfitta nelle ultime 5), e Sudtirol a 39 punti (pareggio 1-1 con il Como a interrompere una serie di 4 vittorie di fila). Modena corsaro in casa di un Brescia in grande difficoltà, così come è in difficoltà nettissima la SPAL, battuta 2-1 dal Venezia. De Rossi ha perso ancora, la sua posizione già a rischio sarà nuovamente valutata dalla Spal.

In coda, situazione ancora complicata anche per il Benevento, penultimo, con un solo punto di vantaggio sul Cosenza, battuto dal Cagliari 1-0, nonostante una superiorità numerica per circa mezz’ora. In zona retrocessione ci sarebbero ad oggi Spal, Benevento e Cosenza.

Questi i risultati:

Brescia-Modena 0-1

Cagliari-Benevento 1-0

Frosinone-Cittadella 3-0

Reggina-Pisa 0-2

Sudtirol-Como 1-1

Venezia-Spal 2-1

